BM: Afganistan’daki 31 Ağustos Depremi Su Sıkıntısını Derinleştirdi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 31 Ağustos’taki depremin su kaynaklarını kötüleştirdiğini ve binlerce kişinin etkilendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:30
BM'den Yeni Bilgilendirme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’taki BM Genel Merkezi’ndeki günlük basın toplantısında, 31 Ağustos’ta Afganistan’ın Pakistan sınırına yakın bölgesinde meydana gelen depreme ilişkin son durumu paylaştı.

Dujarric, bölgedeki 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle daha önce sel felaketleriyle zarar gören su kaynaklarının durumunun daha da kötüleştiğini vurguladı.

İnsani Durum ve Hasar

BM yetkilileri, afet bölgesinde görev yapan insani yardım ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Depremden etkilenenlerle ilgili paylaşılan verilere göre yaklaşık 84 bin kişi doğal afetin etkilerinden zarar gördü.

Afet nedeniyle 6 bin 700 evin yıkıldığı ve can kaybının 2 bin 205e, yaralı sayısının ise 3 bin 640a ulaştığı bildirildi.

Ülkenin doğusunda, Pakistan sınırına yakın Kunar vilayeti en fazla etkilenen bölge olarak öne çıktı. Afgan makamları tarafından açıklanan rakamlar, şu ana kadar yaşanan can kaybı ve yaralanma sayılarını doğruladı.

BM, acil insani yardım ve su temini çalışmalarının öncelikli olduğunu belirterek bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için çabaların sürdüğünü açıkladı.

