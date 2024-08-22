Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

BM, Arakanlılar İçin Cezasızlık Döngüsünün Kırılmasını Talep Ediyor

BM, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı saldırılara karşı cezaların verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:37
BM, Arakanlılar İçin Cezasızlık Döngüsünün Kırılmasını Talep Ediyor

BM'den Arakanlı Müslümanlara Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması'nın Başkanı Nicholas Koumjian, Arakanlı Müslümanların karşılaştığı saldırıları değerlendirdi ve "cezasızlık döngüsünün" kırılması gerektiğine dikkat çekti.

7 Yıl Geçmiş Olmasına Rağmen Sorumluluk Yok

Koumjian, Myanmar güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği şiddetli saldırıların üzerinden yedi yıl geçtiğini hatırlattı. Bu saldırılar sonucunda yüz binlerce Arakanlı Müslüman evlerini terk etmek zorunda kaldı. Koumjian, "Arakanlılar, sevdiklerini ve varlıklarını kaybettiler, birçoğu korkunç cinsel şiddete maruz kaldı." dedi.

Açıklamalarında, Arakanlıların çoğunun komşu ülke Bangladeş'e sığındığını vurgulayan Koumjian, "Onlar hâlâ güvenli bir şekilde Myanmar'a geri dönmeyi bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Cezasızlık Sorunu ve Artan Şiddet

Koumjian, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarla ilgili olarak kimsenin sorumlu tutulmadığını kaydederek, bu durumun failleri cesaretlendirdiğini belirtti. "Suçların cezasız kalması daha fazla şiddeti körükleyebilir" değerlendirmesinde bulunan Koumjian, Arakan'daki şiddetin artışına dikkat çekti.

Tespit Edilen Failler ve Gelecek İçin Umut

Koumjian, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlardan sorumlu olan kişileri tespit ettiklerini de ifade etti. Bu delillerin bir mahkemeye sunulması ve başta faillerin hesap vermesi için gerekli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Geçmişin İzleri ve Etnik Temizlik İddiaları

Ayrıca, 2012'de Arakan eyaletinde yaşanan Budist-Müslüman çatışmalarında, çok sayıda Müslümanın katledilmesi ve yüzlerce evin yakılması gibi insanlık suçları yaşandı. 25 Ağustos 2017'deki saldırılar bahane edilerek başlayan kitlesel şiddet sonucu, 900 binden fazla Arakanlı, Myanmar'daki zulümlerden kaçıp Bangladeş'e sığındı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, uydu görüntüleriyle Arakan'daki köylerin yok edildiğini kanıtladı. Bu durum, BM ve diğer uluslararası insan hakları örgütleri tarafından "etnik temizlik" ve "soykırım" olarak nitelendirilmekte.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur