BM, Arakanlılar İçin Cezasızlık Döngüsünün Kırılmasını Talep Ediyor

BM'den Arakanlı Müslümanlara Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması'nın Başkanı Nicholas Koumjian, Arakanlı Müslümanların karşılaştığı saldırıları değerlendirdi ve "cezasızlık döngüsünün" kırılması gerektiğine dikkat çekti.

7 Yıl Geçmiş Olmasına Rağmen Sorumluluk Yok

Koumjian, Myanmar güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği şiddetli saldırıların üzerinden yedi yıl geçtiğini hatırlattı. Bu saldırılar sonucunda yüz binlerce Arakanlı Müslüman evlerini terk etmek zorunda kaldı. Koumjian, "Arakanlılar, sevdiklerini ve varlıklarını kaybettiler, birçoğu korkunç cinsel şiddete maruz kaldı." dedi.

Açıklamalarında, Arakanlıların çoğunun komşu ülke Bangladeş'e sığındığını vurgulayan Koumjian, "Onlar hâlâ güvenli bir şekilde Myanmar'a geri dönmeyi bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Cezasızlık Sorunu ve Artan Şiddet

Koumjian, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarla ilgili olarak kimsenin sorumlu tutulmadığını kaydederek, bu durumun failleri cesaretlendirdiğini belirtti. "Suçların cezasız kalması daha fazla şiddeti körükleyebilir" değerlendirmesinde bulunan Koumjian, Arakan'daki şiddetin artışına dikkat çekti.

Tespit Edilen Failler ve Gelecek İçin Umut

Koumjian, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlardan sorumlu olan kişileri tespit ettiklerini de ifade etti. Bu delillerin bir mahkemeye sunulması ve başta faillerin hesap vermesi için gerekli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Geçmişin İzleri ve Etnik Temizlik İddiaları

Ayrıca, 2012'de Arakan eyaletinde yaşanan Budist-Müslüman çatışmalarında, çok sayıda Müslümanın katledilmesi ve yüzlerce evin yakılması gibi insanlık suçları yaşandı. 25 Ağustos 2017'deki saldırılar bahane edilerek başlayan kitlesel şiddet sonucu, 900 binden fazla Arakanlı, Myanmar'daki zulümlerden kaçıp Bangladeş'e sığındı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, uydu görüntüleriyle Arakan'daki köylerin yok edildiğini kanıtladı. Bu durum, BM ve diğer uluslararası insan hakları örgütleri tarafından "etnik temizlik" ve "soykırım" olarak nitelendirilmekte.