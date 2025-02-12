BM: Bangladeş'te 2024 Protestolarında İnsan Hakları İhlalleri Raporu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden Çarpıcı Rapor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Bangladeşli yetkililerin Temmuz-Ağustos 2024'te gerçekleşen hükümet karşıtı protestoları bastırmak için ciddi insan hakları ihlallerinde bulunduğunu açıkladı. OHCHR'nin yayımladığı raporda, "Bangladeş'te Temmuz ve Ağustos 2024 Protestolarıyla İlgili İnsan Hakları İhlalleri ve Suistimaller" başlığı dikkat çekiyor.

Bağımsız Araştırma Sonuçları

Rapor, BM'nin Bangladeş geçici hükümetinin daveti üzerine 1 Temmuz ila 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaşanan olaylara dair bağımsız bir araştırma yürüttüğünü belirtmektedir. Yapılan incelemelerde, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin yüzlerce yargısız infaz ve binlerce protestocunun ağır yaralanmasına yol açan sistematik ihlallerde bulunduğu tespit edilmiştir.

Şiddet Olayları ve İhlallerin Detayları

Raporda, keyfi tutuklama ve işkence gibi insan hakları ihlallerinin üst düzey güvenlik yetkililerinin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği vurgulanmıştır. Bu tür ihlallerin, protestoları ve muhalefeti bastırma stratejisi doğrultusunda yapıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca, uluslararası ceza hukuku açısından endişe yarattığı belirtilen ihlaller için ek cezai soruşturmalar yapılması gerektiği kaydedilmiştir.

Protestoların Başlangıcı ve Sonuçları

Bangladeş'teki protestolar, 1971 Bağımsızlık Savaşıyüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin gözaltına alınması dikkat çekici bir durum olmuştur.

Geçici Hükümet Dönemi

Protestoların artarken, dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, askeri helikopterle Hindistan'a gitmiştir. Bu gelişmenin ardından, 8 Ağustos 2024'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus geçici hükümet başkanı olarak göreve başlamıştır. 15 Ağustos 2024'te ise, Hasina ve diğer üst düzey yetkililer hakkında soykırım ve insanlığa karşı suç iddialarıyla soruşturma açılmış ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır.