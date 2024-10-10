BM Barış Güçlerinin Güvenliği Tehdit Altında

BM: Barış Güçlerimizin Güvenliğine Yönelik Tehlike Artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Lübnan'daki artan gerginliklere dikkat çekerek, "Barış güçlerimizin güvenliğine yönelik tehlike giderek artıyor." uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi Toplantısı

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Fransa'nın talebi üzerine Lübnan'daki gelişmelerle ilgili bir oturum düzenlendi. Bu toplantıda üye ülkelere bilgi veren Lacroix, İsrail ordusunun 1 Ekim'den bu yana süren bombardıman ve kara operasyonlarına devam ettiğini vurguladı.

UNIFIL’in Durumu

Lacroix, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından görev alanlarının boşaltıldığını belirtti. Ayrıca, Hizbullah'ın Mavi Hat üzerinden ateş etmeye devam ettiğini ve İsrail ordusunun Merkava tankları ile birçok bölgeye girdiğini ifade etti.

Güvenlik Endişeleri

UNIFIL personelinin görevine devam ettiğini ve risk analizlerinin sürekli güncellendiğini dile getiren Lacroix, 23 Eylül'den bu yana UNIFIL'in operasyonel faaliyet gerçekleştiremediğinin altını çizdi. Ayrıca, Hizbullah'ın ve İsrail ordusunun BM tesislerine yakın askeri varlıklarının olduğunu vurguladı.

Uluslararası Destek ve İşbirliği

Lacroix, barış gücünün güvenliğinin sahadaki aktörler tarafından sağlanması gerektiğini, ayrıca İsrail ordusunun BM tesisleri civarındaki askeri varlıklarını protesto ettiklerini belirtti. UNIFIL’e katkı sağlayan üye ülkelere minnettar olduklarını ifade eden Lacroix, BMGK'nın güçlü desteğinin her zamankinden daha önemli olduğunu da kaydetti.