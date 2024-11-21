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BM: Batı Şeria'da Çocuk Ölümleri 3 Katına Çıktı

BM, 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'da öldürülen çocuk sayısının 3 kat arttığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 22:28
BM: Batı Şeria'da Çocuk Ölümleri 3 Katına Çıktı

BM'den Çarpıcı Açıklama: Batı Şeria'da Çocuk Ölümleri Üç Kat Arttı

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen çocuk sayısının 3 katına çıktığını açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bu konudaki endişe verici verileri kamuoyuyla paylaştı.

Ölümler ve Yerinden Edilmeler Artıyor

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından sağlanan bilgileri aktardı. Buna göre, 7 Ekim 2023'ten itibaren her hafta ortalama 4 çocuğun öldüğü belirtilmektedir. Bu oran, 2023'ün ilk 9 ayına göre üç kat artış göstermiştir.

Yerleşimci Şiddeti ve Eğitim Sorunları

Dujarric, çocukların bu süreçte büyük bir yük taşıdığını vurgulayarak, yerleşimci şiddetinin çocukları da yerinden etmeye devam ettiğini ifade etti. Yerleşimci saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin 1700 kişiden yarısının çocuk olduğu bilgisi dikkat çekmektedir.

Ayrıca, Dujarric, bu durumun eğitimi de olumsuz etkilediğini belirterek, Ekim 2023-Mayıs 2024 döneminde bu bölgede 13 bin öğrencinin okula gidemeyeceğini kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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