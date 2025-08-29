DOLAR
BM: Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Şiddet Arttı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 19-25 Ağustos'ta yerleşimci saldırılarının Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddeti artırdığını ve yerinden etmeye yol açtığını bildirdi.

BM: Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet artıyor

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric uyarıda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Filistinlilere yönelik saldırıların arttığını bildirdi.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da artan şiddete dikkati çeken Dujarric, 19 ile 25 Ağustos tarihleri arasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere "çok yüksek seviyelerde şiddet uyguladığını" söyledi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA)'ya atıfta bulunan Dujarric, "OCHA, yerleşimci şiddetinin artık Batı Şeria genelinde Filistinlilerin yerinden edilmesinin ana nedenlerinden biri haline geldiğini belirtiyor." dedi.

Saldırılarla ilgili detay veren Dujarric, "OCHA, 13 Filistinli toplulukta yaralanmalara veya mal hasarına neden olan en az 15 saldırıyı belgeledi." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Sözcüsü, bu saldırılarda 8 Filistinlinin yaralandığını ve 6 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, bunun "15 yetişkin ve yaklaşık 20 yerinden edilmiş çocuk" anlamına geldiğini ifade etti.

Dujarric, "Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki tüm sivillerin korunması ve bu yıkımların durdurulması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca yerleşimci şiddetine karşı da adımlar atılmalıdır." diyerek, uluslararası toplum ve ilgili taraflara harekete geçme çağrısını yineledi.

