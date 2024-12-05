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BM, Batı Şeria'da Zeytin Hasat Döneminde Artan Saldırılar Üzerine Uyardı

BM, Batı Şeria'da zeytin hasat döneminde İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının arttığını ve 260 saldırı kaydedildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 22:01
BM, Batı Şeria'da Zeytin Hasat Döneminde Artan Saldırılar Üzerine Uyardı

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının zeytin hasat dönemi olan ekim-kasım aylarında belirgin bir artış gösterdiğini duyurdu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu dönemde 260 saldırının kayda geçtiğini bildirdi.

Dujarric, Batı Şeria'da ekim ayında zeytin hasadı döneminin başladığını belirterek, bu dönemde Filistinli çiftçilere yönelik saldırıların ciddi şekilde arttığını vurguladı. Ayrıca, “Sadece kasım ayının son üç gününde, yerleşimciler 700 zeytin ağacı ve fidanını tahrip etti” ifadesini kullandı.

Dujarric, son üç yılda söz konusu saldırılarda en az üç kat artış yaşandığını da dile getirdi. Bu olayların hem can hem de mal kaybına yol açtığını kaydeden Dujarric, Filistinli çiftçilerin güvenliğini ve geçim kaynaklarını tehdit eden bu durumu kınadı.

Diğer yandan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" niyeti ile ilgili raporu üzerinde düşünceleri de gündeme geldi. Dujarric, Genel Sekreter'in böyle bir tanımlama yapabilmesi için ilgili mahkemelerden bir karar çıkması gerektiğini ifade etti. Ancak, uluslararası hukuk ihlallerini kınamaktan geri durmadıklarına da dikkat çekti.

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