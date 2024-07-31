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BM, Beyrut Saldırısı Üzerine Taraflarla Temas Kurdu

BM, İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırıdan endişe duyduğunu açıklayarak, taraflarla iletişimi sürdürdüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 03:16
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 03:16
BM, Beyrut Saldırısı Üzerine Taraflarla Temas Kurdu

BM'den Beyrut Saldırısı Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Beyrut üzerine gerçekleştirdiği saldırıdan dolayı derin bir endişe duyduğunu belirtti.

Jeanine Hennis-Plasschaert'tan Açıklama

BM'nin Lüban Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Hennis-Plasschaert, "Salı günü Beyrut'un yoğun nüfuslu güney banliyösünü hedef alan saldırının ardından birçok sivilin hayatını kaybetmesinden derin endişe duyuyorum," dedi.

Askeri Çözüm Olmadığı Vurgusu

Hennis-Plasschaert, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalara dair mevcut duruma askeri bir çözüm bulmanın mümkün olmadığını da vurguladı.

İki Tarafa Çağrı

Koordinatör, hem İsrail hem de Lübnan'a, saldırıların sona ermesi ve BM Güvenlik Konseyi 1701 sayılı kararının uygulanması için diplomatik yolları kullanma çağrısında bulundu. Ayrıca, "İsrail ve Lübnan arasında sükunetin sağlanması için ilgili taraflarla yakın temaslarımı sürdürüyorum," ifadesini kullandı.

BMGK'nin 1701 Sayılı Kararı Hakkında Bilgi

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tan çekilmesini ve bu bölgedeki silahsızlandırmayı öngörmektedir. 2000 yılından beri, Hizbullah bu bölgedeki askeri varlığını güçlendirerek sürdürmektedir.

İsrail'in Hedefi Kimdi?

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesindeki Huhreyk Mahallesi'nde, Hizbullah'ın ikinci lideri olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ü hedef alarak bir hava saldırısı düzenlemişti. Lüban Sağlık Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 74 kişinin yaralandığını açıkladı.

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