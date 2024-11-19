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BM Cenevre Ofisi'nde İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Kermes Düzenlendi

BM Cenevre Ofisi'nde ihtiyaç sahibi çocuklar yararına düzenlenen kermeste Türk ürünlerine yoğun ilgi gösterildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 20:03
BM Cenevre Ofisi'nde İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Kermes Düzenlendi

BM Cenevre Ofisi'nde Kermes Heyecanı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, dünya genelindeki ihtiyaç sahibi çocukların yararına kermes gerçekleştirildi. 15 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen etkinlik, BM Kadınlar Birliği (UNWG) tarafından geleneksel bir şekilde hayata geçirildi.

Türk Ürünleri İlgi Oğası Oldu

Kermese, BM üyesi ülkelerin daimi temsilcilikleri ve Cenevre yerel makamları katılım gösterdi. Ayrıca, çok sayıda diplomat eşi de etkinliği ziyaret etti. Bu yıl "Çocuklar için birleştik" temasıyla düzenlenen kermeste, birçok ülkenin ürünlerini sergileyen stantlar yer aldı. Türkiye, kermese üç ayrı stantla katıld.

Türk Lezzetleri ve El Sanatları

BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar'ın eşi Şebnem Akçapar himayesinde hazırlanan stantlarda, hediyelik eşyalar, geleneksel Türk yemekleri, tatlılar ve Türk kahvesi gibi zengin tatlar satışa sunuldu. Kermeste yer alan Türk ürünleri, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Gelirler İhtiyaç Sahibine Ulaşacak

Kermesin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Akçapar, elde edilen gelirlerin UNWG kasasında toplanarak, dünyanın çeşitli ülkelerinden yardım talep eden çocuk kuruluşlarına iletileceğini açıkladı. Akçapar, "Gazze'deki çocuklar da dahil, tüm dünyadaki kırılgan konumdaki çocukları desteklemek amacıyla düzenlenen bu uluslararası etkinlikte, Cenevre'de yerleşik diaspora üyeleri ve genç diplomat eşlerinden oluşan Türkiye aşığı gönüllülerle el ele ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Birleşmiş Millet (BM) Cenevre Ofisi'nde, dünya genelinde ihtiyaç sahibi çocukların yararına kermes...

Birleşmiş Millet (BM) Cenevre Ofisi'nde, dünya genelinde ihtiyaç sahibi çocukların yararına kermes düzenlendi. BM Kadınlar Birliği (UNWG) tarafından geleneksel olarak düzenlenen kermese, BM üyesi ülkelerin daimi temsilcilikleri ve Cenevre yerel makamları katıldı. Türkiye, kermese üç ayrı stantla katıldı. BM Cenevre ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar'ın eşi Şebnem Akçapar himayesinde hazırlanan stantlarda, hediyelik eşyalar, geleneksel Türk yemekleri, tatlılar ve Türk kahvesi satışa sunuldu.

Birleşmiş Millet (BM) Cenevre Ofisi'nde, dünya genelinde ihtiyaç sahibi çocukların yararına kermes...

Birleşmiş Millet (BM) Cenevre Ofisi'nde, dünya genelinde ihtiyaç sahibi çocukların yararına kermes düzenlendi. BM Kadınlar Birliği (UNWG) tarafından geleneksel olarak düzenlenen kermese, BM üyesi ülkelerin daimi temsilcilikleri ve Cenevre yerel makamları katıldı. Türkiye, kermese üç ayrı stantla katıldı. BM Cenevre ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar'ın eşi Şebnem Akçapar himayesinde hazırlanan stantlarda, hediyelik eşyalar, geleneksel Türk yemekleri, tatlılar ve Türk kahvesi satışa sunuldu.

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