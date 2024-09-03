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BM, Cenin'deki Değerlendirme Misyonunun Engelini Açıkladı

İsrail güvenlik güçleri, BM'nin Cenin'e göndermeyi planladığı insani misyonu engelledi. Can kaybı artıyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 20:22
BM, Cenin'deki Değerlendirme Misyonunun Engelini Açıkladı

BM'den Cenin Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine planladığı değerlendirme misyonunu engellediğini duyurdu.

BDA Sözcüsü Dujarric'in Açıklamaları

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, son bir haftada İsrail ordusunun "ölümcül savaş taktikleri" kullanması sonucu 20'den fazla can kaybı yaşandığını ve bu ölümler arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Cenin'e misyon göndermek için bazı örgütlerle hazırlıklar yaptığını, ancak bu girişimin yeniden İsrail güvenlik güçleri tarafından engellendiğini açıkladı.

İnsani Yardımda Erişim Engelleri

Dujarric, Batı Şeria'daki erişim engellerinin insani yardımları olumsuz etkilediğini, ambulans ve sağlık ekiplerinin bölgeye girişinin bir haftadır ertelendiğini de sözlerine ekledi.

Gazze'deki Aşılama Programı Takibi

Gazze'de 1 Eylül'de başlayan çocuk felci aşılama programı hakkında bilgi veren Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu durumu yakından takip ettiğini ifade etti. Guterres'in, çocukların aşılandığı görüntülerden etkilendiğini belirten Dujarric, aşı programının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Netanyahu'nun Harita Gösterimi

Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" bir haritayı basın toplantısında göstermesiyle ilgili, bu durumun daha önce de yaşandığını hatırlattı. Dujarric, böyle haritaların kullanılmasının durumu kolaylaştırmadığını vurguladı.

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