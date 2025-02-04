BM: Cenin Mülteci Kampı'ndan 30 Bin Kişi Tahliye Oldu

İsrail'in Saldırıları Cenin Mülteci Kampı'nı Vurdu

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarını artırdığını ve bu durumun Cenin Mülteci Kampında yaşayan 30 bin kişinin bölgeyi terk etmesine neden olduğunu bildirdi.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki Yıkım

Touma, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Cenin Mülteci Kampı'nın bazı bölgelerinin tamamen yok olduğunu vurguladı. Saldırılar nedeniyle kamptan tamamen kaçanların sayısının gün itibarıyla 30 bin olduğunu aktardı.

UNRWA'nın Zorlukları

Touma ayrıca, İsrail parlamentosunun Ekim 2024 itibarıyla UNRWA’nın faaliyetlerini yasaklayan ve genel olarak hizmetlerle olan irtibatı engelleyen iki yasanın kabul edilmesinin ardından, benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaştığını belirtti. Bu yasaların geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdiğine dikkat çekti.

Gazze'deki İnsani Durum

Gazze Şeridi'nde insani ihtiyaçların çok yüksek seviyede olduğunu ifade eden Touma, UNRWA çalışanlarının, 19 Ocak'ta başlayan ateşkes sonrası bölgeye giren binlerce yardım tırındaki malzemeleri dağıtmak için mücadele ettiğini aktardı.

Touma, UNRWA'nın sahada 5 binin üzerinde çalışanıyla yardımları en acil ihtiyaç sahiplerine ulaştırma çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Ateşkes döneminde Gazze'ye giren tüm yardımlarda UNRWA'nın payının %60 olduğunu ifade etti.

Yardım Tırları ve Mali Zorluklar

Devam eden ateşkes anlaşması gereğince Gazze'ye 4 bin 200 tırın girdiği bilgisini paylaşan Touma, 30 Ocak itibarıyla herhangi bir yardım tırı girişinin olmadığını belirtti. Yeni yardım tırlarının girişi için çalışmalar devam etmekte, ancak kesin tarih verememekte olduklarını dile getirdi.

ABD ve bazı ülkelerin UNRWA'ya yönelik fonları durdurmasının ajansın finansal durumunu olumsuz etkilediğini belirten Touma, geçen ay UNRWA çalışanlarının maaşlarının ödendiğini, fakat mali tablonun öngörülemez olduğunu vurguladı. Son birkaç ayda kötüleşen finansal durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.