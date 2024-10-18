BM, Cibaliya’nın Erişimi İçin Acil Talepte Bulundu

BM, Cibaliya için Acil Erişim İstedi

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya erişimin engellenmesinin insan hayatı için büyük tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, İsrailli yetkililerden buraya erişim sağlanması adına acil talepte bulundu.

Durum Alarm Verici

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı açıklamada, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Gazze'nin kuzeyinde yaşanan durumu "alarm verici" olarak değerlendirdiğini belirtti. Haq, ailelerin yoğun bombardıman altında hayatta kalma mücadelesi verdiğini kaydetti.

Haq, Cibaliya’ya erişimin engellenmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade ederek, "OCHA, bugün İsrailli yetkililere Cibaliya’ya acil erişim talebinde bulundu" dedi.

Enkaz Altındaki Hayatlar

Haq, OCHA'nın enkaz altında hayatta olduğu düşünülen kişilerin kurtarılması için çaba gösterdiğini aktararak, İsrail'den bu konuda "yeşil ışık" beklediklerini dile getirdi. Daha önce yapılan taleplerle ilgili olarak ise, İsrail'in genellikle sadece "cesetlerin" çıkarılmasına izin verdiğini belirtti.

Güvenli Erişim Talebi

Haq, insanı yardım örgütlerinin acil bir şekilde hayat kurtarıcı çalışmalara devam edebilmesi için gerekli olan güvenli ve engelsiz erişim talep etti. Bu bağlamda, İsrailli yetkililerden, Cibaliya ve Gazze'nin kuzeyine güvenli, hızlı, ve sürdürülebilir erişim sağlanmasını istedi.

Lübnan Üzerinden İhlaller

Lübnan'daki olaylara dair de değerlendirmelerde bulunan Haq, Mavi Hat üzerindeki çatışmaların sürdüğünü aktardı. BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) elde edilen bilgilere göre, İsrail, son 24 saat içinde 70 kez Lübnan hava sahasını ihlal etti. Bu rakam, şimdiye kadar bir günde gerçekleşen en yüksek ihlal sayısı olarak kaydedildi.