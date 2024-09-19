BM Çocuk Hakları Komitesi'nden İsrail'e Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Çağrı

BM Çocuk Hakları Komitesi'nden Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi, İsrail'in Gazze bölgesindeki ayrım gözetmeyen ve orantısız saldırılarının sonucunda birçok çocuğun hayatını kaybetmesine dair ciddi endişeleri olduğunu duyurdu.

Raporun Detayları

Komite, bu konuyla ilgili yayımladığı raporda, "İsrail'in Gazze'deki saldırıları neticesinde çocukların yaşamını yitirmesi, yaralanması, kaybolması ve yerinden edilmesi gibi durumlar büyük bir kaygı kaynağıdır. Ayrıca, bu velilerin kıtlık, yetersiz beslenme ve hastalık riskine maruz kalmalarına neden olmaktadır," ifadelerine yer verildi.

İnsani Yardım ve Altyapı İhtiyacı

Raporda ayrıca, Filistinli ailelerin evlerini ve kamu altyapısını yeniden inşa edebilmeleri için gerekli inşaat malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi için de acil çağrılarda bulunuldu. BM, güvenli ve sınırsız insani erişimin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Filistinli Çocukların Durumu

Komite, İsrail güçleri tarafından çoğu zaman suçlama ve adil yargılama hakkı olmaksızın alıkonulan Filistinli çocukların durumuna da dikkat çekerek, "İsrail'i, bu çocukların keyfi olarak gözaltına alınmasını durdurmaya ve serbest bırakmaya çağırıyoruz. Ayrıca, keyfi alıkoyma uygulamasını ve kötü muameleyi sona erdirmek için gerekli adımları atması gerektiğini vurguluyoruz," değerlendirmesinde bulundu.