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BM'de Barış İçin Acil Çağrı: Filistin Dayanışma Günü

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Filistin dayanışma günü, uluslararası topluma barış için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 01:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 01:01
BM'de Barış İçin Acil Çağrı: Filistin Dayanışma Günü

Filistin Dayanışma Günü'nde Barış İçin Acil Çağrı

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Filistin Dayanışma Günü, katılımcıların uluslararası topluma bölgede barış sağlamak için derhal harekete geçme çağrısında bulundu. Toplantı, BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesi (CEIRPP) tarafından organize edildi.

Üst Düzey Temsilcilerin Katılımı

CEIRPP Başkanı Büyükelçi Cheikh Niang, BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ve Filistin Devleti Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur gibi birçok uluslararası üst düzey temsilci toplantıda yer aldı.

Gazze'deki Trajedi ve İşgalin Kınaması

Niang, açılış konuşmasında, Gazze'deki durumun son 400 gündür katlanılmaz bir hal aldığını vurgulayarak, “İşgalci güç İsrail'in askeri saldırıları, aileleri temel ihtiyaçlardan yoksun bırakmıştır.” dedi.

Niang, birçok akademisyen ve insan hakları kuruluşunun, bu durumu “soykırım” olarak tanımladığını belirtirken, uluslararası topluluğu işgali sona erdirmeye ve “kurbanlar için adalet sağlamaya” davet etti.

Umut ve Güvenin Yeniden Tesis Edilmesi

BM Genel Kurul Başkanı Yang, “Filistinliler arasında umut ve güveni yeniden tesis etmeliyiz.” diyerek, Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de 43 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yang, ayrıca 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğine dikkat çekti.

BMGK'dan Kapsamlı Barış Vurgusu

BMGK Başkanı Barbara Woodward, Konseyin Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış sağlamaya yönelik kararlılığını belirtti. Woodward, işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddetin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını ifade ederek, bu eylemlere derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Destek Mesajları

Toplantıda, Afrika Birliği Misyonu, Birleşmiş Milletler Arap Devletleri Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek mesajları okundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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