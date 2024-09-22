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BM'de Özboyacı'dan Gazze Açıklamaları: Adalet Çağrısı

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Gazze'deki katliamlar ve uluslararası kurumların yetersizliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 01:33
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 01:33
BM'de Özboyacı'dan Gazze Açıklamaları: Adalet Çağrısı

BM Geleceğin Zirvesi Öncesinde Gazze’ye Dikkat Çekildi

Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Gazze'deki durumu ele aldı. Özboyacı, neredeyse bir yıldır kadınlar, çocuklar ve yaşlıların katledildiği bu bölgedeki insani kriz için uluslararası kurumların yetersiz kaldığını vurguladı.

Uluslararası Kurumlar Sorgulanmalı

Özboyacı, BM gibi uluslararası mekanizmaların küresel sorunlara çözüm üretmekte başarısız olduğunu ifade etti. "Gelecek Paktı’nın 5 ana başlığı var. Peki, İsrail'in BM'de kabul edilen kararları hiçe sayarak uyguladığı zulüm bu başlıklardan hangisiyle örtüşüyor?" diye sordu.

İnsani Kriz ve Adalet Talebi

Özboyacı, "Neredeyse bir yıldır, dünya genelinde kadınlar ve çocuklar katlediliyor; hastaneler bombalanıyor. Gazze’de siviller açlık ve susuzlukla karşı karşıya bırakılıyor. Bu, bir soykırım değilse nedir?" sözleriyle durumu eleştirdi. Ayrıca, BM başta olmak üzere uluslararası kurumların yaşanan insani krize son verememesi halinde sorgulanması gerektiğini belirtti.

Adım Atma Çağrısı

Özboyacı, tüm devletleri ve uluslararası toplumu Gazze’deki saldırıları durdurmak için adım atmaya çağırdı. "Daha adil bir dünya mümkün ve 'Dünya 5’ten büyüktür' diyerek, bu sorunların çözümünde uluslararası mekanizmaların yeniden yapılandırılması gerektiğini savunuyoruz," ifadelerini kullandı.

BM Geleceğin Zirvesi

Özboyacı'nın bu açıklamaları, BM Geleceğin Zirvesi öncesi oldukça önem taşıyor. 22-23 Eylül tarihlerinde New York'ta düzenlenecek zirveye yaklaşık 130 devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.

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