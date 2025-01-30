BM'den 2025'te İnsan Hakları İçin 500 Milyon Dolarlık Yardım Çağrısı

BM, Küresel İnsan Hakları İçin Yardım Çağrısında Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 2025 yılı için insan haklarına yönelik küresel desteği artırma hedefiyle 500 milyon dolarlık yardım çağrısı başlattıklarını açıkladı. Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "İnsan haklarına yönelik küresel desteği canlandırmak ve bu alandaki ihtiyaçları karşılamak adına bu çağrıyı yaptık." ifadelerini kullandı.

Ciddi İhlaller ve İnsan Hakları İzleme

2024 yılı itibarıyla Gazze, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ukrayna, Sudan ve Myanmar gibi ülkelerde ciddi insan hakları ihlalleri ve suiistimallerin yaşandığını vurgulayan Türk, bu ülkelerdeki ihlallerin artma riskinin yanı sıra sivil ölümlerin ve acıların sonlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını belirtti.

Türk, BM İnsan Hakları Ofisi'nin 2024'te 92 ülkede 2 bin personelle yaklaşık 1000 insan hakları izleme görevi üstlendiğini ifade etti. Ofis, 15 bin insan hakları ihlali durumunu belgelerken, işkence mağduru 49 binden fazla kişiye ve ailelerine destek sağladı. Ayrıca, 100'den fazla gözaltı merkezi ve hapishanede iyileşme meydana geldiği kaydedildi.