BM'den Açıklama: Gazze'deki Okulların Hedef Alınması Münferit Değil

BM Yetkilisi Gazze'deki Saldırılara Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Direktörü Lisa Doughten, İsrail'in Gazze'deki okulları hedef almasının münferit bir olay olmadığını belirtti.

Okul Saldırıları Artıyor

Doughten, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, özellikle Gazze Şehri’ndeki Et-Tabiin Okulu'na yönelik yapılan saldırının, çatışmaların başlangıcından itibaren yerinden edilmiş kişilerin barındığı en ölümcül saldırılardan biri olduğunu belirtti.

Can Kayıpları ve Sağlık Krizi

Saldırının sabah namazı sırasında gerçekleştirildiğini vurgulayan Doughten, bu olayda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Gazze'de yaşanan şiddetin şu ana kadar yaklaşık 40 bin Filistinlinin ölümüne neden olduğunu aktaran Doughten, sağlık sisteminin kritik halde olduğunu belirtti.

Savaşın Yıpratıcı Etkileri

Doughten, "Bu savaş hayatları, hayalleri ve gelecekleri yok ediyor" diyerek Gazze'deki yıkımı eleştirdi. Yıkık binalar ve tahliye emirleri sonucunda 250 binden fazla insanın yerinden edildiğini aktardı.

Güvenlik Açmazı

"Tekrar etmekte fayda var: Gazze'de siviller için hiçbir koruma yok. Birçok insan, hayatlarını kurtarmak amacıyla bölgeden kaçmaya çalışıyor," dedi. Doughten, El Tabiin Mektebi'ndeki felaket gibi olayların tekrarlanmaması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.