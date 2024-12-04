BM'den Acil Ateşkes Çağrısı: Gazze'deki Filistinli Aileler Kötü Koşullarda Yaşıyor

Birleşmiş Milletler: Gazze'de Zor Koşullar

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde acil ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Özellikle İsrail saldırıları nedeniyle defalarca yerinden edilen Filistinli ailelerin son derece kötü koşullarda yaşadığı belirtildi.

İnsani Felaketin Krizi

UNRWA'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, İsrail’in 14 aydır süren saldırıları, Gazze'deki insani durumu içler acısı hale getirmiştir. Açıklamada, "Deyr el-Belah'ta ve Gazze genelinde Filistinli aileler çok kötü koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Filistinlilerin defalarca yerlerinden edildiği aktarıldı. Gazzelilerin, UNRWA bünyesindeki aşırı kalabalık okullara veya derme çatma çadırlarda barınmaya çalıştığı, temel ihtiyaçlara erişimde zorluk çektiği ifade edildi.

Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı

Açıklamada, "Sürekli artan ihtiyaçların karşılanabilmesi için acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerekiyor" denildi.

İsrail, 17 yıl süren kuşatma'nın yanı sıra 7 Ekim 2023'te başlattığı sert saldırılarla Gazze’yi "dünyanın en büyük hapishanesine" dönüştürdü. Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze’de, bu saldırılar nedeniyle 2 milyona yakın kişi yerinden edildi.

Ölü sayısının 44 bin 500'ü aştığı ve binlerce kişinin yıkılan binaların enkazında kaybolduğu Gazze'de, bölge halkı sürekli bir göç tehdidi ile karşı karşıya. Ayrıca, İsrail ordusunun saldırılarının ve kuzey bölgelere uygulanan kuşatma ile insani yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle Filistinlilerin açlıkla mücadele ettiği kaydedildi.