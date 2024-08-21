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BM'den Acil Gıda Yardımı: Çad'dan Sudan'a Sevk Edildi

BM, Çad'dan Sudan'a gıda yardımı gönderildiğini açıkladı. Açlık riski altındaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaşıyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:05
BM'den Acil Gıda Yardımı: Çad'dan Sudan'a Sevk Edildi

BM: Gıda Yardımları Sudan'a Ulaştı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), hayati gıda malzemeleriyle dolu kamyonların Adre Sınır Kapısı üzerinden Çad'dan Sudan'a geçtiğini açıkladı. WFP'nin X platformunda yaptığı paylaşımda, ‘Hayati gıda malzemeleri taşıyan WFP kamyonları, Adre Sınır Kapısı’ndan geçerek Sudan’a giriş yaptı.’ ifadesi yer aldı.

Yardım Faaliyetleri Hız Kazandı

Sınırların yeniden açılmasının ardından birkaç gün içinde, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesine gıda yardımlarının hazırlandığını belirten WFP, ‘Açlık riskiyle karşı karşıya olanlar hayat kurtarıcı yardım alacak.’ açıklamasında bulundu.

Adre Sınır Kapısı'nın Tarihi

Sudan hükümeti, ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından silah tedarikinde kullanılmasından dolayı Adre Sınır Kapısı’nı 25 Temmuz’da kapatmıştı. Hükümet, 15 Ağustos’ta ise Çad ile arasındaki bu kapının, ‘ülkedeki savaştan etkilenenlere insani yardım girişine izin vermek için’ 3 ay süreyle açılması kararı aldı.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 18 Ağustos’ta kapının açılmasını olumlu olarak nitelendirdi.

Sudan'daki İç Savaşın Etkileri

Sudan'da, 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının sona ermesiyle ortaya çıkan siyasi çalkantılar, ordunun ve HDK’nın arasındaki güç mücadelesine yol açtı. Nisan 2023'te başlayan iç savaş, birçok eyaleti etkisi altına aldı. BM verilerine göre, çatışmalar sonucunda 18,800'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyar hale geldi.

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