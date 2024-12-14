BM'den Acil İnsani Yardım Çıkışı: Suriye İçin Kritik Zaman

BM'den Suriye'ye Acil İnsani Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'ye mümkün olan en kısa sürede insani yardım ulaştırılmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Pedersen, Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki durumu değerlendiren Pedersen, ülkedeki tüm toplulukları kapsayan güvenilir bir siyasi sürecin başlaması gerektiğini ifade etti. Pedersen, ayrıca, "İkinci kritik nokta ise devlet kurumlarının çökmemesini sağlamak ve mümkün olan en kısa sürede buraya insani yardım ulaştırmamız gerektiğidir. Bunu başarabilirsek, muhtemelen Suriye halkı için yeni bir fırsat olur." dedi.

Bakan Blinken ise toplantıda, Suriye'nin karşılaştığı zorlukların aşılmasında BM'nin özellikle yardım sağlama ve azınlıkların korunması konularında kritik bir rol oynaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Suriyelilerin öncülüğündeki bir geçişin desteklenmesi için ortak çalışma kararlılığını yineledi.

Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte, Arap Birliği kararınca Suriye için oluşturulan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da bulunmaktaydı. Bu toplantı, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye için gerçekleştirilen ilk uluslararası toplantı olma özelliğini taşımaktadır.

12 Aralık'ta Ürdün'ün davetiyle, bölgesel düzeyde başka ülkelerin dışişleri bakanları da Akabe'de bir araya gelerek Suriye'nin geleceği için önemli konuları görüşmüşlerdir.