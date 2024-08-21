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BM'den Afrika'da M Çiçeği Riski Altındaki Göçmenler İçin Yardım Talebi

BM, Doğu ve Güney Afrika'da M çiçeği virüsü riskine karşı 18,5 milyon dolar yardım talep etti.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:41
BM'den Afrika'da M Çiçeği Riski Altındaki Göçmenler İçin Yardım Talebi

BM'den M Çiçeği Krizine Çözüm Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu ve Güney Afrika'da M çiçeği (mpox) virüsü riskine maruz kalan yerinden edilmiş bireyler ve düzensiz göçmenler için 18,5 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

Yardım Çağrısının Detayları

IOM, yaptığı yazılı açıklamada, M çiçeği virüsü nedeniyle 10 yılı aşkın süredir etkilenen bölgede, en savunmasız gruplar için acil yardım gerektiğini vurguladı.

Özellikle virüsün yeni türü klad 1b'nin hızla yayılması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 14 Ağustos'ta M çiçeğini uluslararası önem taşıyan bir halk sağlığı acil durumu olarak duyurdu.

İlk Belirtiler ve Virüsün Yayılma Yolları

IOM Genel Direktörü Amy Pope, "M çiçeği virüsü, savunmasız göçmenler ve yerinden edilmiş topluluklar için büyük bir tehdit oluşturuyor. En yüksek risk altındakileri korumak için hızlıca adım atmalıyız" dedi.

M Çiçeği Virüsünün Bulaşma Yolları

M çiçeği virüsü, enfekte olmuş bireylerden ya da kemirgen hayvanlardan bulaşabiliyor. Virüs, vücut döküntülerine dokunma, bunların bulunduğu eşyaların kullanımı ve vücut sıvılarıyla temasla yayılabiliyor. Belirtiler virüs alındıktan 5 ila 21 gün içinde görülmeye başlıyor; yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, yorgunluk ve ciltte döküntüler gibi semptomlara yol açabiliyor.

Özel bir tedavi yaygın olarak bulunmamakla birlikte, antiviral ilaçlar kullanılarak tedavi edilmektedir. Genellikle hastalığın hafif geçmesi ve kişilerin birkaç hafta içinde iyileşmesi bekleniyor.

2022 yılında DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı" ismini, ırkçılık ve ayrımcılık endişeleri nedeniyle "mpox" olarak değiştirmiştir.

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