BM'den Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Açıklamasına Tepki

BM'den Ters Etki Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısının "ters etki oluşturduğunu" vurguladı.

Basın Toplantısında Açıklama

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in ifadelerinin çok zararlı olduğunu ifade etti. Dujarric, "Bu tür ifadeler, en hafif tabirle son derece ters etki oluşturuyor." dedi.

Kritik Durumu Alevlendirme Riski

Dujarric, Ben-Gvir'in sözlerinin zaten hassas olan durumu daha da tedirgin hale getirebileceğini belirterek, "Kudüs'teki kutsal alanlar için taraflar arasında bir statüko veya anlaşma var. Buna herkes saygı göstermeli," şeklinde konuştu.

Ben-Gvir'in Açıklamaları

İsrail Ordu Radyosu'na verdiği bir röportajda, Ben-Gvir mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine olanak tanıdığını savundu. Ayrıca, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna "Evet," yanıtını vermişti.

İsrail'in Resmi Açıklaması

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki mevcut statükonun değişmediğini iddia etti.

Uluslararası Tepkiler

Ben-Gvir'in açıklamaları, birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluştan geniş tepki topladı. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artmasına neden olabileceği endişesini doğuruyor.