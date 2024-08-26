BM'den Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Açıklamasına Tepki

BM'den Ters Etki Uyarısı
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısının "ters etki oluşturduğunu" vurguladı.
Basın Toplantısında Açıklama
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in ifadelerinin çok zararlı olduğunu ifade etti. Dujarric, "Bu tür ifadeler, en hafif tabirle son derece ters etki oluşturuyor." dedi.
Kritik Durumu Alevlendirme Riski
Dujarric, Ben-Gvir'in sözlerinin zaten hassas olan durumu daha da tedirgin hale getirebileceğini belirterek, "Kudüs'teki kutsal alanlar için taraflar arasında bir statüko veya anlaşma var. Buna herkes saygı göstermeli," şeklinde konuştu.
Ben-Gvir'in Açıklamaları
İsrail Ordu Radyosu'na verdiği bir röportajda, Ben-Gvir mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine olanak tanıdığını savundu. Ayrıca, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna "Evet," yanıtını vermişti.
İsrail'in Resmi Açıklaması
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki mevcut statükonun değişmediğini iddia etti.
Uluslararası Tepkiler
Ben-Gvir'in açıklamaları, birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluştan geniş tepki topladı. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artmasına neden olabileceği endişesini doğuruyor.