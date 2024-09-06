BM'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü İçin Kapsamlı Soruşturma Talebi

BM, Eygi'nin Ölümünü Kınıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Batı Şeria'daki Nablus kentinde Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili kapsamlı bir soruşturma talep etti. Eygi, işgalci İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. BM Sözcüsü Dujarric'in Açıklamaları

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin Eygi'nin durumu hakkındaki sorularına yanıt vererek, olay hakkında detaylı bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. Dujarric, "Siviller her durumda korunmalıdır. Olayın koşullarının derinlemesine soruşturulmasını ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Önceki Olaylar Üzerine Değerlendirme

Dujarric, daha önce benzer olaylarla ilgili yapılan kapsamlı soruşturma taleplerinin sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığına dair soruları yanıtlayarak, "BM personeli bağlamında hiçbir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tür soruşturmaların genellikle çatışmalar sona erdikten sonra gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

BM Sözcüsü, Eygi'nin ölüme yol açan olay hakkında daha fazla bilgi edinmeden kesin bir kınama yapamayacaklarını belirtse de, İsrail’in birçok sivil ölüme ilişkin yetersiz soruşturmalar yürüttüğünü de vurguladı.