BM'den Baalbek için Kültürel Miras Uyarısı

BM, Baalbek'in Korunması İçin Uyarıda Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Lübnan'ın Baalbek kentine yönelik yeni saldırı tehdidinin ardından önemli bir açıklamada bulundu.

Kültürel Mirasın Korunması Şart

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, çatışmalarda geri dönüşü olmayan kültürel mirasların genellikle yok edildiğini belirterek, "UNESCO kültürel alanların korunmasını sağlamalıdır," dedi.

Savaş Suçları ve Güvenlik Endişeleri

Dujarric, Baalbek’te olası bir saldırının savaş suçu sayılıp sayılmayacağına dair kesin bir değerlendirme yapamayacağını, ancak bu alanın zarar görmesini istemediklerini ifade etti.

İsrail’in Saldırı Tehditleri

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden Baalbek ve çevresindeki köyleri kapsayan yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.

Baalbek’teki Durum

23 Eylül'den bu yana saldırıların hedefi olan Baalbek, 3 bin yıllık geçmişe sahip ve tarihi önemi büyük bir şehir. 28 Ekim'deki hava saldırılarında ise en az 60 kişi yaşamını yitirdi.