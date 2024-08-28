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BM'den Batı Şeria Açıklaması: Endişe Verici Gelişmeler

BM, Batı Şeria'daki son gelişmeleri endişeyle izliyor ve insani durumdan kaygılı olduklarını belirtiyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:53
BM'den Batı Şeria Açıklaması: Endişe Verici Gelişmeler

BM'den Batı Şeria Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki son olayları "endişeyle takip ettiklerini" duyurdu.

Endişe Verici Gelişmeler

Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, "İşgal altındaki Filistin topraklarında ve özellikle Batı Şeria'da meydana gelen gelişmeler hakkında büyük bir kaygı içindeyiz. Durum çok endişe verici." şeklinde konuştu.

İnsani Durum Üzerine Uyarılar

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporlarına atıfta bulunan Dujarric, insani yardım çalışanlarının bölgedeki sivillerin artan ölümcül saldırılara maruz kaldığını belirttiklerini ifade etti.

Çocuklar da Etkilendi

Bugün Cenin bölgesinde, İsrail'in gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda "çocuklar dahil olmak üzere en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirildi. Saldırılarda birkaç yaralının da bulunduğu vurgulandı. Dujarric, "İsrail helikopterleri ve kara kuvvetlerinin katıldığı operasyonlar sonucu çok sayıda kişi hava saldırılarıyla ve keskin nişancı ateşi ile yaralandı." dedi.

Altyapıya Zarar Verildi

Dujarric, saldırılarda kullanılan askeri buldozerlerin altyapıyı tahrip ettiğini ve elektrik ekipmanları ile yolların ciddi şekilde hasar gördüğünü belirtti. Ayrıca, Cenin mülteci kampında elektrik kesintisi yaşandığını aktardı.

Artan Ölüm Sayısı

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 630'dan fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Son saldırılarda ise çok sayıda kişinin yaralandığı, bazılarının durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Cenin ve Etrafındaki Saldırılar

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenleyerek, bölgedeki durumun daha da kötüleşmesine neden oldu.

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