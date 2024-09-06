BM'den Batı Şeria'daki Öldürmelere Tepki

BM'den Tepki: Batı Şeria'daki Şiddet Olayları

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülmesi olayının derhal ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması gerektiğini açıkladı.

Ölüm Olayının Soruşturulması Gerekiyor

BM yetkilileri, bu tür olayların tekrarının önlenmesi adına sorumluların belirlenip hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Öldürme eyleminin uluslararası insan hakları standartlarına aykırı olduğunu belirten BM, hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını yeniden ifade etti.İsrail Askerleri Üzerine Soru İşaretleri

Yetkililer, bu tür şiddet eylemlerinin sonucunda sivillerin mağduriyetinin artmasının kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü ile ilgili gelişmelerin yakından takip edileceği bildirildi.