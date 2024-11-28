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BM'den Çarpıcı Uyarı: Gazze'de 15 Bin Hamile Kadın Kıtlığın Eşiğinde

BM, Gazze'de 15 bin hamile kadının kıtlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi. 2024, insani yardım görevlileri için en ölümcül yıl oldu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:11
BM'den Çarpıcı Uyarı: Gazze'de 15 Bin Hamile Kadın Kıtlığın Eşiğinde

BM'den Çarpıcı Uyarı: Gazze'de 15 Bin Hamile Kadın Kıtlığın Eşiğinde

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde 15 bin hamile kadının kıtlık tehdidi altında olduğunu bildirdi. Bu yıl, Gazze, İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya.

Gazze'deki Korkunç Durum

UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insanlık krizine yol açtığı vurgulandı. Gazze'de yaklaşık 50 bin hamile kadın bulunduğu ve gelecek ay 4 bin doğum beklenildiği kaydedildi. Bu doğumların 15 bininin kıtlık eşiğinde olmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Şiddetli Yağışların Etkisi

Ayrıca, açıklamada şiddetli yağışlar ve sınırlı insani yardımların, Gazze'de yerinden edilenlerin durumunu daha da kötüleştirdiği ifade edildi. 2024 yılı, küresel anlamda insani yardım görevlileri için en ölümcül yıl olarak kaydedildi ve bu yıl 281 ölüm rapor edildi; çoğunluğu Gazze'deki UNRWA personelidir.

Bölgedeki insani krizlerin derinleşmesi, uluslararası toplumun dikkatini çekerken, bu duruma çözüm bulmak her zamankinden daha acil hale gelmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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