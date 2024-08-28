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BM'den Çin'e Sincan Uygur Özerk Bölgesi Uyarısı

BM, Sincan'daki yasa ve politikaların insan hakları ihlallerine neden olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 18:03
BM'den Çin'e Sincan Uygur Özerk Bölgesi Uyarısı

BM'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi İhlalleri Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, 2022'de yayımladığı raporun ardından Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinin sürdüğünü bildirdi.

Sözcü Ravina Shamdasani, Pekin yönetimi ile terörle mücadele yasaları gibi kritik meselelerde detaylı görüşmeler yapıldığını belirterek, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde var olan problemli yasa ve politikaların devam ettiğini anlıyoruz" dedi.

Heyetin Ziyareti ve İhlaller Üzerine Açıklamalar

BM heyetinin haziran ayında Çin'i ziyaret ettiğini ve terörle mücadele ile yargı yetkilileriyle temas ettiğini aktaran Shamdasani, "Ulusal güvenlik yasalarının insan hakları bağlamında gözden geçirilmesi ve azınlıkların korunması gerektiğine vurgu yaptık" ifadelerini kullandı.

Keyfi olarak alıkonulan kişilerin serbest bırakılması gerektiğini de belirten Shamdasani, BM ile iletişimde bulunanların güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, BM'nin açıklamasına yanıt vererek, "Çin'deki tüm etnik grupların eşit haklara sahip olduğunu ve sosyal istikrar ile ekonomik büyümeden faydalandığını" savundu.

Lin, BM'nin insan hakları konusunda saygılı ve yapıcı bir işbirliğine açık olduğunu belirtirken, "BM, siyasi gündemlere alet olmaktan kaçınmalıdır" diye konuştu.

İnsan Hakları İhlalleri Raporu

31 Ağustos 2022'de yayımlanan BM raporunda, Sincan'da terör ve aşırılıkla mücadele adı altında ciddi insan hakları ihlalleri'nin gerçekleştiğine ve bu ihlallerin insanlık suçu teşkil edebileceğine yer verilmiştir.

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