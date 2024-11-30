BM'den Dünya AIDS Günü'nde 'AIDS Bir Kavşakta' Vurgusu

BM'den Kritik Mesaj: 'AIDS Bir Kavşakta'

Birleşmiş Milletler (BM), hayati tehdit oluşturan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) ile mücadelede dünya liderlerine daha fazla kaynak sağlama ve insan haklarını koruma çağrısında bulundu. Bu yıl Dünya AIDS Günü’nün teması 'AIDS Bir Kavşakta' olarak belirlendi.

Her yıl 1 Aralık, HIV taşıyan ve etkilenmiş bireyler için destek sağlama, ayrıca AIDS nedeniyle hayatını kaybedenleri anma amacı taşıyor. HIV, vücudun bağışıklık sistemini zayıflatarak ağır enfeksiyonlar ve kanser gibi hastalıklara yol açıyor. Bu nedenle, virüse maruz kalanların ve HIV taşıyanların erken teşhisi kritik bir önem taşıyor.

Kritik Bir Eşikteyiz

BM HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) tarafından yapılan açıklamada, AIDS hastalığının 2030 yılına kadar sona erdirilebileceği vurgulandı. Ancak dünya liderlerinin AIDS ile mücadele konusundaki taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceği, bu hedefin gerçekleştirilmesinde belirleyici bir rol oynayacak.

Liderlerin, 2025 yılına kadar yıllık yeni HIV enfeksiyon sayısını 370 binin altına indirme sözü verdikleri belirtildi. Ancak, 2023 yılı itibarıyla yeni HIV vaka sayısının 1,3 milyona ulaştığına dikkat çekildi. Bu noktada, AIDS ile mücadeleye yönelik kaynakların yetersizliği, bu savaşın geleceğini tehdit ediyor.

Mücadelede İnsan Hakları Ön Planda

UNAIDS, yeterli ve sürdürülebilir kaynakla birlikte herkesin insan haklarının korunmasının sağlanması durumunda, HIV ile yaşayan insan sayısının 2050'ye kadar yaklaşık 29 milyonla sınırlı kalacağını belirtiyor. Ancak mevcut yanlış adımların devam etmesi durumunda bu rakamın 46 milyona kadar çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

AIDS ile mücadelede tüm topluluklara ulaşmanın önemi vurgulandı. HIV önleme ve tedavi hizmetlerinin ancak insan haklarının korunması ve ayrımcı uygulamaların son bulmasıyla etkili olabileceği ifade edildi.

39,9 Milyon Kişi HIV Taşıyor

UNAIDS’ın 2024 Dünya AIDS Günü raporuna göre, dünya genelinde 39,9 milyon HIV taşıyıcısı bulunuyor ve AIDS nedeniyle her dakikada bir kişi hayata veda ediyor. HIV taşıyan ve etkili tedaviye erişim imkanı olmayan yaklaşık 9,3 milyon kişinin varlığı dikkat çekiyor.

UNAIDS İcra Direktörü Winnie Byanyima, dünya liderlerinin AIDS salgınını sona erdirme taahhütlerinin yalnızca maddi destekle mümkün olacağını belirtti. Byanyima, "Liderler, milyonlarca hayat kurtarabilir ve milyonlarca yeni HIV enfeksiyonunu önleyebilir" ifadelerini kullandı.

Ek olarak, HIV virüsü son 42 yılda yaklaşık 42,3 milyon insanın yaşamına mal oldu ve sadece 2023 yılında 630 bin kişi bu virüs kaynaklı komplikasyonlardan dolayı hayatını kaybetti.

Söz konusu veriler, 2023'te dünyada yaklaşık 39,9 milyon kişinin HIV taşıdığını ve geçen yıl ortalama 1,3 milyon yeni enfeksiyon vakasının kaydedildiğini göstermektedir. Geçen yıl, her gün 15 ila 24 yaşlarındaki 570 kadına HIV enfeksiyonunun bulaştığı kaydedilmiştir.

Özellikle Doğu ve Güney Afrika'daki en az 22 ülkede, bu yaş grubundaki kadınların HIV ile yaşama olasılığının erkek akranlarına göre 3 kat fazla olduğu rapor edilmiştir. Bu 39,9 milyon HIV taşıyıcısının yaklaşık üçte ikisi, Sahra Altı Afrika ülkeleri ve Cezayir'de yaşamaktadır.

Henüz kesin bir tedavisi bulunamayan AIDS, tıbbi destek ve tedavi ile kontrol altına alınabilmekte, bu da dünya genelinde AIDS ile ilgili mücadelenin sürdürülmesi açısından hayati önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.