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BM'den Filistinli Gruplar Arasında Anlaşmaya Destek

BM, Filistinli gruplar arasında sağlanan uzlaşmayı önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:18
BM'den Filistinli Gruplar Arasında Anlaşmaya Destek

BM, Filistinli Grupların Anlaşmasını Değerlendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ve Genel Sekreter Antonio Guterres, Çin'in önderliğinde Filistinli 14 grubun gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Uzlaşı, Filistin Birliğine Önemli Bir Adım

Dujarric, bu uzlaşmanın Filistinli gruplar arasında birlik sağlama açısından "önemli bir adım" olduğunu belirtti. Yine de, El Fetih ve Hamas arasında kurulacak ortak hükümetin uygulama süreçleri ve zamanlaması hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Birlik ve Güvenlik Vurgusu

Dujarric, Filistinli grupların birliğine yönelik atılan her adımın memnuniyetle karşılanması gerektiğini vurguladı. Bu birliğin, bölge için barış ve güvenlik açısından kilit bir rol oynadığını belirtti.

Guterres'ten Takip Çağrısı

Genel Sekreter Guterres, Pekin'deki taahhütlerin ve imzalanan bildirgenin takip edilmesi gerektiğine dair uyarıda bulundu. Ayrıca, süreçte yer alan Çin ve diğer ülkelerin çabalarını övdü.

Pekin Diyaloğu ve Toplantı Detayları

Çin, 21-22 Temmuz tarihlerinde Fetih Hareketi ve Hamas dahil olmak üzere çeşitli Filistinli grupların katılımıyla "kapsamlı ulusal toplantı" düzenlemişti. Bu toplantıda, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonucunda aralarındaki bölünmüşlüğü sona erdirmek ve birlik oluşturmak amacıyla Pekin Diyaloğu imzalanmıştı.

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