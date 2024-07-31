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BM'den Gazeteci Katliamına Kınama

Birleşmiş Milletler, Gazze'de Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:22
BM'den Gazeteci Katliamına Kınama

BM: Her Gazetecinin Ölümü Kınanmalı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bir saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin hayatını kaybetmesinin ardından sert bir açıklamada bulundu.

Baskı Toplantısında Açıklama

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Her bir gazetecinin öldürülmesini kınıyoruz." diyerek, gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Dujarric, Al Jazeera'ye başsağlığı dileyerek, "Bu tür olayların kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulması gerekmektedir; suçluların hesap vermesi şarttır." dedi.

Gazetecilerin Korunması Üzerine

BM'nin gazetecileri koruma çabaları hakkında bilgi veren Dujarric, "Biz savunuculuk yaparak katkı sağlayabiliriz ve bunu da yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Dujarric, çatışma alanlarında geniş bir koruma sağlama imkanlarının olmadığını belirterek, "Elinde silah bulunanlar biz değiliz." dedi.

Dujarric, gazetecilerin bu tür bölgelerde büyük bedeller ödediğini ve bu durumun acı bir gerçek olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazze'ye yabancı gazetecilerin girmesi için çağrıda bulunarak, "Refah Sınırı'nın anahtarları bizim elimizde değil; vizeleri de biz vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son olarak, Dujarric, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiğini açıkladı.

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