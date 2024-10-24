BM'den Gazze Açıklaması: Kuşatma Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Birleşmiş Milletler Gazze İçin Endişelerini Dile Getirdi

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyinde devam eden İsrail kuşatmasının uluslararası hukukun ihlaline işaret ettiğini açıkladı. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın brifinginde bu konuya açıklık getirdi.

İnsani Kriz ve Yıkım

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından ortaya konan Gazze'deki yıkıma dikkat çekerek, "Gazze'nin kuzeyindeki kuşatmanın neden olduğu büyük yıkım, savaşın yürütülmesinde uluslararası hukuka saygı gösterilmediğini ortaya koyuyor" dedi. Ayrıca, ailelerin bulundukları bölgelerde kapana kısıldığını ve hareket edemediklerinin altını çizdi.

Yerinden Edilenler ve Çağrılar

Cibaliya bölgesinde 50 bin ila 70 bin kişinin bulunduğunu ve İsrail'in saldırıları nedeniyle kuzeyden merkeze 63 bin kişinin yerinden edildiğini belirten Haq, "Gazze'nin kuzeyindeki insanlar için çağrılarımız sürüyor. Onların ihtiyaçlarının duyulması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haq, ayrıca Gazze’de BM çalışanlarının zor şartlar altında görev yaptığını, 230’dan fazla personelin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, “Personelimiz de bu zor koşullara ve tehlikeli duruma maruz kalıyor” dedi.