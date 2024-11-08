BM'den Gazze Açıklaması: Ölüm Oranı Kadın ve Çocukların Çoğunluğunda

BM İnsan Hakları Ofisi: Gazze'de Kadın ve Çocuk Ölümleri Artmakta

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği yoğun saldırılar sonucunda, ölümlerin yaklaşık %70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu duyurdu. Bu durum, Gazze'deki insan hakları ihlallerinin ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

Korkunç İhlaller ve Hesap Vermek Zorunluluğu

Ofis, Gazze'deki muhtemel savaş suçlarının ve insanlığa karşı işlenen suçların hesap verilmesi gerektiğini vurgulayarak insani krizlere dikkat çekti. 2023 Kasım ile 2024 Nisan dönemini kapsayan raporda, sivil nüfusa yönelik yaygın saldırıların insanlığa karşı suç olabileceği ifade edildi.

Raporun Detayları

Raporda, çatışmalar sırasında ölen sivillerin yaklaşık %80'inin konut içinde hayatını kaybettiği belirtilirken, bu ölümlerin %44'ünün çocuklar ve %26'sının da kadınlar olduğu kaydedildi. Ölümlerin yüksek oranı, uluslararası insancıl hukuk kurallarının sürekli olarak ihlal edildiğini gösteriyor.

İşgal Altındaki Filistinlilere Yönelik Açıklamalar

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in uluslararası hukuka uymasının kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Gazze'deki saldırıların ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinin önlenmesi gerektiğinden bahsetti.

Uluslararası Cezanın Önemi

Türk, uluslararası hukukun ihlallerinin tarafsız yargı organları tarafından soruşturulması gerektiğini vurgulayarak, devletlere silah satışı ve askeri destek konusundaki yükümlülüklerini hatırlattı. Gazze'deki şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini aktaran Türk, insani yardımların acilen ulaşmasının önemini de dile getirdi.

Sonuç olarak, BM, sivil yaşamın korunması ve insani yardımların ulaşması için uluslararası toplumdan etkin eylemler bekliyor.