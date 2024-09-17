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BM'den Gazze'de Sağlık Tehditleri Konusunda Uyarı

UNRWA, Gazze'deki saldırıların ardından kemirgen ve böceklerin yayılabileceğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:51
BM'den Gazze'de Sağlık Tehditleri Konusunda Uyarı

BM'den Gazze Şeridi'nde Sağlık Tehditlerine Dikkat

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altında olan Gazze Şeridi'nde yayılabilecek kemirgenler ve böcekler konusunda ciddi bir uyarıda bulundu.

Altyapı Hedef Alındı

UNRWA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in altyapı sistemlerine yönelik saldırılar sonucunda sağlık koşullarının her geçen gün daha da kötüye gittiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu durum, bölgede insan sağlığına tehdit oluşturan hastalıkların yayılmasına zemin hazırlıyor."

Çözüm Çabaları Sürüyor

UNRWA ekiplerinin, yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu alanlarda kemirgen ve böceklerin etkisini azaltmak için çözüm arayışlarını sürdürdüğü ifade edildi.

İnsani Kriz Uyarısı

BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, yaptığı son açıklamada, Gazze'deki insani durumun giderek kötüleştiğini vurgulayarak, "Ortak insanlığımız tehlikede." şeklinde uyarıda bulundu.

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