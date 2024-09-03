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BM'den Gazze'deki Duruma Sert Kınama ve Ateşkes Çağrısı

BM yetkilisi Tor Wennesland, Gazze'deki sivil kayıpları kınayarak ateşkes çağrısında bulundu. Yıkım ve insani kriz büyüyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:04
BM'den Gazze'deki Duruma Sert Kınama ve Ateşkes Çağrısı

BM Yetkilisinden Gazze'de Yaşananlara Sert Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail tarafından gerçekleştirilen Gazze Şeridi saldırılarında 40 bini aşan Filistinli kaybı kesin bir dille kınadı. Wennesland, bu trajik durumun sona ermesi için ateşkes çağrısında bulundu.

Gazze Ziyareti Sırasında Yaşananlar

Wennesland, Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında devam eden saldırıların yıkıcı etkilerine şahit oldu ve "Yıkımın boyutu uçsuz bucaksız. İnsani ihtiyaçlar devasa ve giderek artıyor. Siviller bu çatışmanın faturasını ödüyor," diye ifade etti.

Çocuk Felci Tehdidi

Özel Koordinatör, bölgede bir çocuk felci aşılama merkezini ziyaret ettiğini belirterek hastalığın Gazze'deki çocuklar için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, aşı kampanyalarının yapılmasına olanak tanıyan insani araları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Ateşkes Çağrısı ve İşbirliği

Wennesland, ateşkes çağrısını yineleyerek, bu durumun hayat kurtaracağını ve halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması için hayati önem taşıdığını belirtti. Çatışmanın devam etmesinin sayısız ailenin hayatını mahvettiğini ve durdurulması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Kurumların İşbirliği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve UNWRA işbirliğiyle Gazze'de 10 yaş altındaki 600 binden fazla çocuğu kapsayan bir çocuk felci aşı kampanyası başlatmış durumda. Aşı kampanyalarının Deyr el-Belah ve Han Yunus'ta sürdüğü ifade edildi.

Gazze'deki Kayıpların Gerçekleri

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere toplam 40 bin 786 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 94 bin 224 kişi yaralandı. Enkaz altında daha binlerce ölü olduğu belirtiliyor ve sivil altyapı da saldırılardan payını alıyor.

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