BM'den Gazze'deki İnsani Krize Acil Müdahale Çağrısı

BM'den Gazze'deki Vahşetin Sınır Tanımadığına Dikkat

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, Gazze'de yaşanan sorunun sınır tanımadığını ifade etti. Wosornu, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sözlerini tutması ve yaşanan acıları dindirmek için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

BMGK Acil Toplandı

BMGK, İsrail'in talebi üzerine, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından çağrılan acil oturumda, esirlerin durumu üzerine görüşmeler yaptı. Cezayir, toplantıda Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili gelişmelerin ele alınmasını istedi.

Her Canın Değeri Vurgulandı

Wosornu, toplantıda insan hayatlarının değerli olduğunu vurguladı. Gazze ve Batı Şeria'da temel insani ihtiyaçların karşılanamadığını dile getirerek, "Bu savaşın kazananı yok. Siviller en ağır yükü üstlenirken, kayıp ve üzüntü devam ediyor," ifadesinde bulundu.

İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik Saldırılar

Wosornu, Gazze'deki saldırıların yanı sıra, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların arttığını belirterek, 7 Ekim 2023'ten itibaren 295 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, Küresel insan hakları hukukuna saygı gösterilmesinin zorunluluğunu vurguladı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Alarm Verici Durum

BMM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, tüm esirlerin acilen serbest bırakılması çağrısını yineleyerek, Gazze'deki can kaybının artmasının yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki duruma da dikkat çekti. DiCarlo, "İsrail, Filistin halkını korumakla yükümlüdür," dedi ve iki devletli çözüm hedefinin giderek daha fazla zayıfladığını belirtti.

DiCarlo, tarafları desteklemenin BM'nin sorumluluğu olduğunu ifade ederek, uluslararası hukuka uyulmasının sağlanması için BMGK ve üyelerinin üzerlerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.