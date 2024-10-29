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BM'den Gazze'deki Saldırılar Hakkında Endişe Verici Açıklama

BM, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yüksek can kaybı yaşandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:37
BM'den Gazze'deki Saldırılar Hakkında Endişe Verici Açıklama

BM Açıklaması: Gazze'de Olağanüstü Can Kaybı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan son açıklamalarda, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine gerçekleştirilen saldırılarda "olağanüstü yüksek sayıda" can kaybı olduğuna dikkat çekildi.

Endişelik Raporlar

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere dair bilgi verdi. Dujarric, BM kuruluşlarının, Gazze'de yaşanan can kaybıyla ilgili raporların kendilerini son derece endişelendirdiğini ifade etti.

Ölümler ve Yaralılar

Dujarric, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın, İsrail'in Beyt Lahiya'da düzenlediği saldırılarda 25 çocuk dahil en az 90 Filistinlinin hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu belirtti.”

Yardım Çalışmalarındaki Zorluklar

Bölgedeki kısıtlamalar nedeniyle yardım ekiplerinin erişiminde zorluk yaşandığını vurgulayan Dujarric, son günlerde 14 insani yardım görevlisi ile 4 sağlık çalışanının öldüğünü bildirdi. Ekim 2023'ten itibaren toplam 322 insani yardım çalışanının yaşamını yitirdiğini, bunlardan 315'inin Filistinli, 7'sinin ise diğer ülke vatandaşı olduğunu aktardı.

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları

Öte yandan, Dujarric, İsrail'in Lübnan'da BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki bir araç bakım tesisine roketli saldırı düzenlediğini de sözlerine ekledi. İlk raporlara göre, bu saldırıda Avusturyalı 3 barışı koruma görevlisi hafif yaralandı.

Güvenlik İhlalleri ve Ölüm Sayısı

Dujarric, ayrıca, İsrail'in dün gece Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok yaralının bulunduğunu belirtti. Tüm tarafların BM personelinin güvenliğine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

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