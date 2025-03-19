BM'den Gazze İçin Acil Uyarı: Sivillerin Korunması Gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM), "Soykırımı Önleme" ve "Koruma Sorumluluğu" birimleri, Gazze'deki son gelişmelere ilişkin acil uyarılarda bulundu. Sivillerin korunması ve gerginliğin azaltılması için acil adımlar atılmasının şart olduğu vurgulandı.

BM'nin "Koruma Sorumluluğu" biriminin Özel Danışmanı Mo Bleeker ve "Soykırımı Engelleme" biriminin Özel Danışman Vekili Virginia Gamba, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırı başlatmasının ardından bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, taraflara sivillerin korunması, gerginliğin azaltılması ve daha fazla can kaybının engellenmesi için çağrıda bulunuldu. Ayrıca, siyasi çözümler üzerinde odaklanmaları gerektiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeniden başlatılması derin endişe ile karşılanırken, yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Şiddetin artışının geri dönülmez sonuçlar doğuracağı uyarısı yapıldı ve acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki kötüleşen insani duruma dikkat çekilirken, İsrail'in insani yardım girişini engellemesinin kınandığı anımsatıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise gelişmeler karşısında "derinden şoke" olduğunu belirterek, acil ateşkes, insani yardım erişimi ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.