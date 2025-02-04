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BM'den Gazze Krizi Raporu: 545 Binden Fazla Göç

BM, son bir haftada Gazze'nin güneyinden kuzeyine 545 binden fazla kişinin geçtiğini ve insani yardım operasyonlarının genişletildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 02:52
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 02:52
BM'den Gazze Krizi Raporu: 545 Binden Fazla Göç

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı son açıklamada, Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçiş yapanların sayısının 545 binden fazla olduğunu belirtti. Dujarric, bu durumun son bir hafta içinde meydana geldiğini ifade etti.

Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında Gazze'ye yönelik gelişmelere dair bilgi verirken, Gazze'nin kuzeyinde insanların evlerine geri döndüğünü de vurguladı. “Bugün itibarıyla BM ve insani yardım ortakları 545 binden fazla kişinin Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçtiğini tahmin ediyor,” dedi.

Ayrıca, Dujarric, 36 binden fazla kişinin kuzeyden güneye geçtiğini de sözlerine ekledi.

İnsani Yardım Operasyonları

Dujarric, Gazze'de insani yardım operasyonlarının genişletildiğini aktararak, Gazzeli çocukların kaybolmalarını önlemek amacıyla 4 yaş altındaki 30 binden fazla çocuğa kimlik belirlemeye yarayan bileklikler dağıtıldığını kaydetti. “250'den fazla çocuğun bu yolculuklar sırasında ailelerinden ayrı düştüğünü” ve bilekliklerin kritik önem taşıdığını da vurguladı.

İsrail'in Saldırıları

Dujarric, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine yönelik saldırılarına değinerek, “Dün, 50'den fazla ailenin yaşadığı 20 konutu yıktığını” bildirdi. BM'nin İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), savaş benzeri taktiklerin uygulanmasına dair uyarılarda bulunarak, aşırı güç kullanımına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Cenin'deki Saldırılar

19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren Gazze'deki ateşkesin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü Cenin kentine “Demir Duvar” adı verilen saldırıya başladı. Ardından, 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim’e yönlendirdiği saldırılarla bu sert tutumunu sürdürdü.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki operasyonları sırasında ulaştırma, su, elektrik ve iletişim altyapısını hedef alarak, bölgedeki evleri de tahrip etmektedir. Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıların dozunu artırarak, Filistinlilerin canına ve malına zarar vermeye devam etmektedir.

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