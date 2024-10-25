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BM'den Gazze Sağlık Krizine Dikkat: Kemal Advan Hastanesi Korunmalı

BM, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nin korunmasının acilen gerektiğini vurguladı ve insani krizi değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 20:15
BM'den Gazze Sağlık Krizine Dikkat: Kemal Advan Hastanesi Korunmalı

BM: Kemal Advan Hastanesi'nin Korunması Elzem

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin korunmasının şart olduğunu açıkladı. Bu hastane, bölgedeki kısmen çalışan tek sağlık kuruluşu olma özelliğini taşıyor.

Hastanenin Durumu ve Endişeler

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haq, İsrail'in kuşatma girişimlerinin ardından hastanede yaşanan gelişmelerin kendilerinde derin endişe yarattığını ifade etti. Haq, "Kemal Advan Hastanesinin korunması şart," dedi.

Askere Müdahale ve Yardım Operasyonu

Haq, İsrail'in hastaneye yönelik askeri müdahalesinin son derece kaygı verici olduğunu belirtti. Geçmişte de çok kez hastanelerin korunması gerektiğini vurguladıklarını hatırlattı. Ayrıca, BM ve ortaklarının Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik başlattığı yardım operasyonunun birçok aksaklık nedeniyle yaklaşık 20 saat sürdüğünü belirtti. Bu süreçte, BM personelinin bir kısmı kontrol noktalarında alıkonuldu.

Hasta Transferi ve İnsani Kriz

Yardım operasyonu sayesinde Kemal Advan Hastanesi'nden Şifa Hastanesi'ne 23 hasta ve sağlık çalışanı transfer edildi. Bunun yanı sıra yakıt, ilaç, kan ve cerrahi malzemelerin de sağlandığı kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyindeki insani krizin daha da kötüleştiğine dikkat çeken Haq, temel ihtiyaç malzemelerine erişimin giderek zorlaştığını ifade etti. Ayrıca, BM’nin Cibaliya’ya gıda ve su gönderilmesine İsrail tarafından izin verilmediğinin altını çizdi.

Batı Şeria'da Yaşananlar

Bunun dışında, işgal altındaki Batı Şeria'da da durumun iç açıcı olmadığına değinen Haq, bu ay içinde İsrailli yerleşimcilerin 100'den fazla olaya sebep olarak zarar ve can kaybına yol açtığını aktardı. Bu olaylardan yarısının zeytin hasadıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

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