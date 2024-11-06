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BM'den Gazze Uyarısı: Açlık Felaketi Kapıda

BM, Gazze'deki acil durum için dünya genelinde duyarlılık çağrısında bulundu, sivil halk açlıktan etkileniyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:36
BM'den Gazze Uyarısı: Açlık Felaketi Kapıda

BM: Gazze'deki Koşullar Ölümcül

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de süregelen yaşam koşullarının son derece ölümcül olduğunu vurgulayarak, "Dünya izlerken Filistinli siviller açlıktan ölüyor" uyarısında bulundu.

Dujarric, Durumu Değerlendirdi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki insani şartları değerlendirdi.

Gazze'nin Kuzeyi İsrail Kuşatması Altında

Dujarric, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya'nın yaptığı açıklamayı aktardı. Msuya'nın ifadesine göre, Gazze'nin kuzeyi son 1 aydır tamamen İsrail kuşatması altında bulunuyor.

Yerinden Edilmeler ve Yıkımlar

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki duruma dair bilgiler de paylaşan Dujarric, bu yıl yaklaşık 1000 Filistinlinin evinin yıkıldığını bildirdi. Bu durum, 1100'den fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtı ve yerinden edilenlerin yaklaşık %40'ı Doğu Kudüs'ten geldi.

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