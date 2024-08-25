BM'den Gerilim Uyarısı: İsrail ve Hizbullah'a Dikkat Çağrısı

BM'den Gerilim Uyarısı

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun Hizbullah'ı hedef alma iddiaları kapsamında Lübnan'a yönelik "önleyici saldırı" başlatmasının ardından, tarafları gerilimi artıran eylemlerden kaçınmaları adına uyardı.

UNIFIL ve UNSCOL Açıklama Yaptı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) ve Lübnan Özel Koordinatörlüğü (UNSCOL), bu sabah Mavi Hat boyunca yaşanan gelişmeler sonrasında ortak bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, "Erkenden yaşanan endişe verici olaylar ışığında, ateşkese saygı gösterilmesi ve gerilimi artıran eylemlerden kaçınılması gerekmektedir," denildi.

BMGK 1701 Sayılı Kararın Önemi

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kabul edilen 1701 sayılı kararın uygulanması ve çatışmaların durdurulmasının sürdürülebilir bir çözüm olduğu vurgulandı. UNIFIL ve UNSCOL, gerilimi azaltma çabası için taraflarla olan iletişimlerini sürdüreceklerini belirtti.

İsrail ve Hizbullah Arasında Artan Gerilim

İsrail ordusu, Hizbullah’ın ülkesini hedef almayı planladığına dair iddialarla birlikte, Lübnan'a önleyici saldırılara başladığını ifade etti. Bu gelişmelerin ardından, Hizbullah da 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey bir komutanına düzenlenen suikasta misilleme olarak saldırılara geçtiğini duyurdu.

Misilleme Saldırıları

Hizbullah’ın gerçekleştirdiği misillemede, 320 roket yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail hedefleri vuruldu. İsrail ordusu ise, bu sabah Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve 40 füze rampasının yok edildiğini belirtti.

Mavi Hat ve BMGK 1701'in Kapsamı

BMGK’nın 1701 no.lu kararı, İsrail'in Mavi Hat'tan geri çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını öngörmektedir. Bu bölge, 2000 yılından bu yana Hizbullah’ın etkisi altındadır.