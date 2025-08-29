DOLAR
BM'den İran'a Çağrı: İdam Cezası Uygulanmasın — 841 İnfaz

BM İnsan Hakları Ofisi, İran'da yılbaşından bu yana en az 841 idam yapıldığını belirterek yetkililere idam cezasını uygulamama çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:32
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'deki haftalık basın toplantısında İran'da yılbaşından bu yana en az 841 kişinin idam edildiğini açıkladı ve İranlı yetkililere idam cezasını uygulamama çağrısında bulundu.

BM'nin değerlendirmesi

Shamdasani, ofisin edindiği bilgilere göre İran'ın, idam cezasının kaldırılması yönündeki küresel çağrılara kayıtsız kaldığını belirtti. Açıklamada, İranlı yetkililerin sadece temmuz ayında 110 kişiyi idam ettiği; bunun geçen yılın aynı ayındaki idam sayısının iki katından fazla olduğu ve 2025'in ilk yarısındaki idamlardaki büyük artışı takip ettiği vurgulandı.

Veriler ve insan hakları kaygısı

Shamdasani, idam edilen kişi sayısının yüksek olmasının, ölüm cezasının etnik azınlıkları ve göçmenleri orantısız biçimde hedef alarak devletin sindirme aracı olarak sistematik şekilde kullanıldığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca, İran'da şu anda idam cezasıyla karşı karşıya olan 11 kişinin bulunduğunu hatırlattı.

Çağrı ve hukuki çerçeve

Sözcü, uluslararası insan hakları hukuku kapsamında korunmuş davranışlar için asla idam cezası verilmemesi gerektiğini vurgulayarak İran hükümetine idam cezasını uygulamama çağrısı yaptı. Shamdasani, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün de bu cezaların ertelenmesi çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

