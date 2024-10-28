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BM'den Israel Meclisi'ne UNRWA Uyarısı

BM, İsrail Meclisi'nin UNRWA'ya karşı aldığı kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 23:55
BM'den Israel Meclisi'ne UNRWA Uyarısı

BM: İsrail'in UNRWA Aleyhine Oylaması Uluslararası Sözleşmelere Aykırı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Meclisi'nin (Knesset), UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısının oylamasının "tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini" ve "BM Sözleşmesi'ne aykırı" olduğunu dile getirdi.

Knesset'ten Tehlikeli Bir Adım

Lazzarini, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail Meclisi'nin UNRWA aleyhine bu akşamki oylaması çok alışılmadık bir durum ve tehlikeli bir emsal teşkil ediyor. Bu, BM Sözleşmesi'ne aykırı ve İsrail Devleti'nin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ediyor," ifadelerini kullandı.

Filistinli Mültecilerin Acıları Derinleşecek

UNRWA Genel Komiseri, kabul edilen yasa tasarısının, Ajansı itibarsızlaştırmaya yönelik süregelen bir kampanyanın son parçası olduğunu belirtti. "Bu yasa, özellikle Gazze'de bir yılı aşkın süredir büyük zorluklar çeken insanların acılarını daha da artıracak," dedi.

UNRWA'nın yasağı ile birlikte, 650 binden fazla çocuk eğitimin dışına itileceği ve böylece bir neslin geleceğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

Olumsuz Etkiler ve Uluslararası Mekanizmaların Zayıflaması

Lazzarini, Knesset'te kabul edilen yasaklamanın "Filistinlilerin acılarını artıracağını" ve bunun "toplu cezalandırma" anlamına geldiğini vurguladı. UNRWA'yı yasaklamanın, Filistinlilerin mülteci statüsünü ortadan kaldırmayacağını da ifade etti. "Bu statü, Filistinlilerin yaşadığı zorlu duruma kalıcı bir çözüm bulana kadar korunmaktadır," bilgisini paylaştı. Ayrıca, yasa tasarısının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan çok taraflı mekanizmayı zayıflatacağına dikkat çekti.

UNRWA, Milyonlarca Filistinliye Destek Oluyor

İsrail Meclisi, BM UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerine son verecek olan yasa tasarısını kabul etti. 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla aynı dönemde, İsrail yönetimi, UNRWA'ya yönelik karalama kampanyası başlattı. Tel Aviv, 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savundu.

Ayrıca, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'deki mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal yardım sağlayan 30 bin çalışanı olan UNRWA'nın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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