DOLAR
34,24 0,07%
EURO
37,08 -0,24%
ALTIN
3.004,31 -0,43%
BITCOIN
2.308.263,78 -1,12%

BM'den İsrail'e El-Masna Sınır Kapısı Uyarısı

BM, İsrail'in El-Masna Sınır Kapısı'na düzenlediği hava saldırılarını kınadı ve durdurulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 19:08
BM'den İsrail'e El-Masna Sınır Kapısı Uyarısı

BM'nin İsrail'in Saldırısına Tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula, İsrail'in Suriye ile Lübnan arasında yer alan El-Masna Sınır Kapısı’na ikinci kez saldırı düzenlemesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

İsrail'in İkinci Hava Saldırısı

22 Ekim tarihinde gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Abdelmoula, bu tür eylemlerin insani yardım akışını kesmekle kalmayıp, sivillerin güvenli bölgelere ulaşımını da zorlaştırdığını ifade etti. Ayrıca, saldırıların mağdurları daha tehlikeli ve uzun alternatif yolları kullanmaya mecbur bıraktığını vurguladı.

Tehlikeler ve Acil Çağrı

Abdelmoula, saldırıların bölgede önemli bir geçiş rotasını tehlikeli hale getirdiğine işaret ederek, "Tehlikeden kaçan insanlar için ciddi riskler oluşturan bu tür saldırılara derhal son verilmelidir. Siviller, her zaman ve her yerde korunmalıdır" dedi. İsrail, ekim ayının başında El-Masna Sınır Kapısı'nın Lübnan'da kalan kısımlarına da saldırı düzenlemişti.

İLGİLİ HABERLER

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Alıkoyulan Araçlarını Talep Ediyor
2
Ardahan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
3
Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TUSAŞ'ta Terör Saldırısına Tepki
4
TİKA, Pakistan'da Türk Dil Merkezi Açtı
5
Hizbullah'tan İsrail Tankına Saldırı
6
Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Gizemli Bir Şekilde Ölü Bulundu

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek