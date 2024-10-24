BM'den İsrail'e El-Masna Sınır Kapısı Uyarısı

BM'nin İsrail'in Saldırısına Tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula, İsrail'in Suriye ile Lübnan arasında yer alan El-Masna Sınır Kapısı’na ikinci kez saldırı düzenlemesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

İsrail'in İkinci Hava Saldırısı

22 Ekim tarihinde gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Abdelmoula, bu tür eylemlerin insani yardım akışını kesmekle kalmayıp, sivillerin güvenli bölgelere ulaşımını da zorlaştırdığını ifade etti. Ayrıca, saldırıların mağdurları daha tehlikeli ve uzun alternatif yolları kullanmaya mecbur bıraktığını vurguladı.

Tehlikeler ve Acil Çağrı

Abdelmoula, saldırıların bölgede önemli bir geçiş rotasını tehlikeli hale getirdiğine işaret ederek, "Tehlikeden kaçan insanlar için ciddi riskler oluşturan bu tür saldırılara derhal son verilmelidir. Siviller, her zaman ve her yerde korunmalıdır" dedi. İsrail, ekim ayının başında El-Masna Sınır Kapısı'nın Lübnan'da kalan kısımlarına da saldırı düzenlemişti.