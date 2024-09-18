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BM'den İsrail'e Filistin Uyarısı: 12 Ay İçinde Çekil

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığını sonlandırmasını isteyen tarihi bir tasarıyı kabul etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:58
BM'den İsrail'e Filistin Uyarısı: 12 Ay İçinde Çekil

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Tarihi Karar

Filistin'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğu ve İsrail'in işgal altındaki topraklarda mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırmasını talep eden karar tasarısı, büyük bir oy çokluğuyla kabul edildi.

Acil Özel Oturumda Oylandı

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, mayıs ayında genel kurulda kazandığı ek haklarının ardından, bu önemli tasarıyı sundu. Tasarı, "İşgal altındaki Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail eylemleri" konulu acil özel oturumda oylandı.

Oylama Sonuçları

Karar, 40’tan fazla ülkenin eş sunucu olduğu şartlarda, 14’e karşı 124 oyla kabul edildi. Oylamada ABD, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Arjantin, Macaristan, Fiji, Malavi gibi ülkeler ret oyu kullandı. 43 ülke ise çekimser kaldı.

Kararın İçeriği

Kabul edilen tasarıda, "İsrail’in yasadışı mevcudiyetini sonlandırmasını ve bunu, kararın kabul edilmesinden sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz" ifadesine yer verildi. Tasarı, uluslararası hukuka dayanarak, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını sona erdirmesini ve yeni yerleşim yeri faaliyetlerini durdurmasını beklentisi içinde.”

İsrail’in Yükümlülükleri

Tasarıda ayrıca, İsrail’in işgal nedeniyle verdiği zararı tazmin etmesi gerektiği belirtildi. Üye ülkelerden uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeleri, Filistin’in kendi kaderini tayin etme hakkına saygı göstermeleri, yasal olmayan durumu tanımamaları ve gerekirse yaptırımlar uygulamaları istendi.

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