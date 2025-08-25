BM'den İsrail'e Kınama: Nasır Hastanesi Saldırısında Gazeteciler ve Siviller Öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Han Yunus'taki Nasır Hastanesii hedef alan saldırılarda sivillerin ve gazetecilerin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Genel Sekreter, İsrail'in bugün Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesini şiddetle kınıyor. Ölenler arasında sivillerin yanı sıra sağlık personeli ve gazeteciler de bulunuyor.”

Dujarric, bu trajedinin sağlık personeli ve gazetecilerin çatışma ortamında üstlendikleri hayati görevleri yerine getirirken karşılaştıkları aşırı riskleri gözler önüne serdiğini vurguladı ve Guterres'in hatırlattığını aktardı: “Genel Sekreter, sağlık personeli ve gazeteciler de dahil olmak üzere sivillere her zaman saygı gösterilmesi ve korunmaları gerektiğini hatırlatıyor.”

BM Sözcüsü ayrıca, bu ölümlerle ilgili olarak derhal ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısını yineleyerek, “Genel Sekreter, ayrıca derhal ve kalıcı bir ateşkes, Gazze genelinde sınırsız insani yardım erişimi ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineliyor.” dedi.

İsrail'in hedef aldığı gazeteciler

İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında ölenler arasında 5 gazeteci bulunduğu bildirildi. Hayatını kaybeden gazeteciler şunlar:

Hüsam el-Mısrı (Reuters foto muhabiri), Muhammed Selame (Al Jazeera kameramanı), Meryem Ebu Dekka (Independent Arabia ve AP dahil çeşitli kuruluşlarda görev yaptı), Muaz Ebu Taha (NBC News) ve Ahmed Ebu Aziz.

Buna ek olarak, İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki Mevası bölgesindeki saldırıları sonucu gazeteci Hasan Duvhan da yaşamını yitirdi.