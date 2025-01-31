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BM'den İsrail'e Suriye Uyarısı: Askeri Varlığı Sonlandırın

BM Genel Sekreteri Yardımcısı Lacroix, İsrail'in Suriye'deki askeri varlığının sona ermesinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:19
BM'den İsrail'e Suriye Uyarısı: Askeri Varlığı Sonlandırın

BM'den İsrail'e Suriye Uyarısı: Askeri Varlığı Sonlandırın

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, İsrail'in Suriye'de işgal ettiği topraklardaki askeri varlığı ne kadar çabuk sona ererse o kadar iyi olacağını ifade etti.

Lacroix, BM Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında, Suriye ve İsrail'e yakın zamanda gerçekleştirdiği 5 günlük ziyareti hakkında bilgi verdi. Lacroix, İsrail'in 1974 tarihli Suriye ile İsrail arasında belirlenen anlaşmaya aykırı olarak devam eden askeri varlığının BM misyonu personeli için "zorlaştırıcı" olmaya devam ettiğini belirtti.

İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Lacroix, İsrail güçlerinin bölgedeki kalmasının "açık bir ihlal" olduğunu vurgulayarak, "İsrail bunun geçici olduğunu belirtiyor. Tabii ki ihlal olan bu askeri varlık ne kadar çabuk sona ererse o kadar iyi," dedi.

Bir gazetecinin, BM'nin İsrail'in bölgeden çekilmesi için ne tür somut adımlar attığı yönündeki sorusuna Lacroix, "Şu an gerçekten yapabileceğimiz şey, İsrail yetkililere, tampon bölgedeki varlıklarının bir ihlal olduğunu ve elbette bu ihlale son vermelerini dört gözle beklediğimizi vurgulamaya devam etmemizdir." yanıtını verdi.

Bölgeyi ziyareti sırasında Suriyeli yetkililerle yapılan görüşmelerde, BM'nin bölgedeki misyonunu değerlendirerek taraflar arasında istikrarlı bir etkileşime dikkat çeken Lacroix, bu konuda Suriye'den olumlu bir yanıt aldıklarını ifade etti.

Bölgeye yönelik endişelerini de dile getiren Lacroix, İsrail'in güney Lübnan'daki askeri varlığına dikkat çekerek, bölgede durumun "değişken ama sakin" olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrailli yetkililere özellikle sivillerin güvenliğine ve mallarına saygı göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'deki Baas rejiminin aralıkta çökmesiyle, İsrail ordusu Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleterek başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokulmuştu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967 yılından bu yana işgal altında tutuyor ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Öte yandan, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen güneyden çekilmeyen İsrail, bölge halkının geri dönüş taleplerine saldırılarla karşılık vermeye devam ediyor. Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan ateşkes anlaşması, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden 60 gün içinde çekilmesini öngörüyordu.

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