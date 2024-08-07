BM'den İsrail'e Tepki: Tecavüz Olayının Takibi Gerekiyor

Birleşmiş Milletler'den Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), Sde Teiman gözaltı merkezinde İsrail askerlerinin bir Filistinliye tecavüz etmesini gösteren görüntülerin incelenmesi gerektiğini belirtti. BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, basın toplantısında yaptığı açıklamasında, "İnsan hakları normları bu ölçüde ihlal edildiğinde, bunun takibinin yapılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Filistinli Tutuklular Hakkında Raporlar Yayınlanıyor

Haq, "Kendi raporlarımızı yayınladık. İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarıyla ilgilenen insan hakları uzmanlarımız, tüm bu iddiaları takip etmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

İsrailli Bakanların Desteği ve Olayın Gelişimi

Olayın üzerine, aşırı sağcı bakanların bu askerlere destek vermesi ile ilgili tartışmalar çıkmaya başladı. Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi bakanlar, tecavüzcü askerlere sahip çıkarken, aşırı sağcı grupların gözaltı merkezi ve askeri mahkeme üzerine baskınlar düzenlemesine sebep oldu.

Gözaltına Alınan Askerlerin Durumu

Toplamda 10 asker gözaltına alındı, bunlardan 5'i serbest bırakıldı. İsrail mahkemesi, tecavüzle suçlanan askerlerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos'a kadar uzatmıştır.

Sde Teiman Gözaltı Merkezi Üzerine İddialar

Sde Teiman gözaltı merkezi, sıkça işkencelerle gündeme geliyor. New York Times tarafından yayımlanan bir raporda, burada bulunan Filistinlilerin insanlık dışı muameleye maruz kaldığı ve uzun süre boyunca gözleri bağlı ve kelepçeli tutuldukları belirtilmiştir.

Burada tutulan bazı Gazze'lilerin, Sde Teiman'daki işkence deneyimlerini açıklamaları, bölgedeki insan hakları ihlalleri konusundaki endişeleri artırmakta.