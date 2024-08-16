BM'den İsrail'in Gazze'deki İnsani Bölgelere Yönelik Boşaltma Çağrısına Tepki

BM'den Gazze'deki İnsani Bölgelere İtiraz

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'deki insani bölgelere yönelik boşaltma çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar nedeniyle ailelerin tekrar korku içerisine düştüğü ifade edildi.

Boşaltma Çağrısına Tepki

UNRWA, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun El-Mevasi bölgesinin bazı kısımlarının boşaltılmasını istediğine dikkat çekti. Açıklamada, "Ailelerin gidecek yeri olmadığı için yeniden korku yayıldı" denildi. İsrail ordusunun, zorla yerinden edilmiş bir milyondan fazla Filistinliyi hedef alarak "insani bölge" olduğunu savunduğu alanlara saldırı düzenleyeceği yönünde açıklamalar yaptığı belirtildi.

Zorunlu Göç ve Süregelen Kriz

İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan itibaren sürekli olarak göç çağrıları yaptığı kaydedildi. BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u, İsrail’in saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Gazze'de yer değiştirmek zorunda kalan Filistinliler, saldırılarla birlikte gıda sıkıntısı nedeniyle zor günler geçiriyor.

Büyük Çoğunluk Göç Etmek Zorunda Kalıyor

Bazı durumlarda ayda bir zorunlu göç eden Filistinlilerin, Gazze'deki insani şartların ciddiyetini gözler önüne serdiği bildirildi. UNRWA, bu durumun acil çözüm bekleyen bir insani krize yol açtığını dile getirdi.